Врач. Больница Фото: pixabay.com

Аналогичное заболевание в 2015 году погубило известную певицу Жанну Фриске. Уроженке Кузбасса удалось восстановиться, и сейчас она живет полной жизнью

В Новосибирском Центре Мешалкина врачи вылечили 48-летнюю пациентку из Кузбасса с глиобластомой – опухолью мозга, сообщает “КП-Новосибирск”.

Злокачественное образование сопровождалось тяжелой степенью панцитопении (при этом состоянии резко снижается количество всех типов клеток крови, – прим. ред.), а также двусторонней пневмонией.

Пациентке провели лучевую и химиотерапию совместно с удалением опухоли в 2018 году. Кроме того, ей переливали тромбомассу, а также провели антибактериальную и антигрибковую терапию. Состояние женщины улучшилось и ее выписали, но продолжили наблюдать за ней.

Спустя пять лет женщина живет полной жизнью. В Центре Мешалкина рассказали, что она чувствует себя здоровой, ходит в походы, сплавляется на байдарках. Новых очагов опухоли в мозге не обнаружено.

Ранее сообщалось, что врачи новосибирской больницы спасли мужчину, на которого напали с вилами. Инструмент вошел в голову пострадавшего на глубину 11 сантиметров. Вилы распилили болгаркой и извлекли по кусочкам.

Взято отсюда