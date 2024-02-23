Новосибирские врачи успешно прооперировали “хрустальную” девочку с Алтая

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Полностью излечить заболевание юной пациентки невозможно, но поддерживающая терапия позволит ей вести нормальный образ жизни

Врачи Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии (ННИИТО) успешно прооперировали “хрустальную” девочку из Горно-Алтайска, пишет gorsite.ru .

У 6-летней пациентки редкое заболевание – несовершенный остеогенез. Это тяжелое наследственное заболевание, основным проявлением которого является нарушение структуры и прочности костей. У малышки уже пять переломов рук и ног.

Главная проблема в том, что у девочки неправильно сформировалась одна из бедренных костей. Пока это проявлялось только в легкой хромоте, но в дальнейшем дефект может прогрессировать. Исправить ситуацию помог заведующий детским отделением Новосибирского НИИТО Вадим Кожевников, который ранее приезжал в Горно-Алтайск. Он объяснил родителям, что девочке необходима операция. Ее провели по квоте.

Хирурги устанавливают современные телескопические системы, подбирая имплантат индивидуально с учетом всех нюансов анатомии пациента. Около двух месяцев ребенок проведет в гипсе, затем будет восстановительное лечение и реабилитационные занятия.

Ранее хирурги Томского областного онкологического диспансера удалили гигантскую опухоль правого яичника 76-летней пенсионерке.

Взято отсюда.

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