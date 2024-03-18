Новосибирский агроном назвала лучшее время, чтобы сеять рассаду капусты

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Посев капусты, по словам экспертов, проводят в два этапа. Сначала дачники сеют сорта, которые идут на салаты и годятся на приготовления других блюд

В конце марта дачникам рекомендуют начинать закупаться семенами капусты, поскольку эту культуру одну из первых высаживают в постоянное место, сообщает “НГС” .

Так, с 15 апреля стоит сеять белокочанную капусту, а также цветную капусту, кольраби и брокколи.

“Возраст рассады на момент высадки должен быть 30–35 дней, допускается разброс в три-пять дней. В этом случае капуста хорошо завяжется, будет готова к возможным заморозкам“, – объяснила агроном Людмила Шубина.

В начале мая же следует высаживать капусту позднеспелых сортов, которая остается на земле до осени. Такие культуры используют в различных консервациях и заготовках. В это же время можно посеять скороспелку, чтобы капуста созрела к августу.

По лунному календарю благоприятными днями для посадки капусты являются:

В апреле – 2, 3, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 29, 30;

В мае – 12, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 31.

В вот 5 и 8 апреля, а также 6 мая за семена браться не стоит.

В Сибири белокочанная капуста ранних сортов созревает в конце июня – начале июля. Чтобы кочаны не набирали большую массу, можно высаживать рассаду, когда ей будет 50 дней. В среднем от посева до срезки проходит до 100 дней.

“Такие сорта, как “Июньская”, “Малахит”, “Казачок”, можно будет срезать уже в конце июня. Растрескивание им не грозит, да и при употреблении в свежем виде это не так важно”, – отметила эксперт.

А вот при выращивании капусты на квашение, по ее словам, важно, чтобы кочаны стабильно набирали массу и были устойчивы к растрескиванию.

“Многие гибриды легко могут набрать вес в 10 килограмм: например, “Мегатон”, “Ринда”, “Белорусская”. Зарекомендовали себя и такие сорта, как “Вьюга”, “Московская поздняя”, “Подарок” и “Слава”, – добавила специалист.

Ранее “Толк” писал о том, почему барнаульцы стали чаще покупать дачи. По словам экспертов, особенно они пользуются спросом у молодых семей с маленькими детьми.

Взято отсюда.

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