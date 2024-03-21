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Новосибирский суд вынес приговор актеру Никите Кологривому

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Новосибирский суд вынес приговор актеру Никите Кологривому

Его признали виновным в мелком хулиганстве.

Источник фото: Катунь 24

20 марта звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого доставили в полицию (а затем в изолятор) после ночного инцидента в местном баре. Заявление на уроженца Новосибирска за дебош написало руководство заведения.

21 марта состоялся суд над актером, в ходе которого он раскаялся в содеянном и попросил о помиловании.

«Я прошу суд помиловать меня. После сегодняшней ночи я понял, что лучше буду этим заниматься [благотворительностью], чем дуростью какой-то. И прошу всех меня понять и простить», — приводит слова Кологривого НГС .

Суд приговорил нарушителя к аресту сроком на 7 суток за мелкое хулиганство.

Взято отсюда.

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