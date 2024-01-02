Новосибирский школьник покончил с собой в новогоднюю ночь

Причиной стал отказ родителей подарить компьютер из-за

Фото: unsplash.com

Семиклассник покончил с собой в новогоднюю ночь в Новосибирске. Как сообщает Telegram-канал Baza, причиной стал отказ родителей подарить на новый год компьютер из-за плохой успеваемости в лицее.

Тело 14-летнего подростка обнаружили в его комнате за 20 минут до полуночи — его нашла мать, которая хотела позвать сына к новогоднему столу. Мальчик оставил предсмертную записку, адресованную своим родителям:

“В этом виноваты Вы. Скажите всем моим близким, что я их очень любил. С Новым 2024 годом”, — говорилось в ней.

новости Локтевский



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