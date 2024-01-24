Новосибирского полицейского обвинили в нападении на возлюбленную-коллегу

При этом друзья молодого человека считают, что его оговорили и бывшая избранница добивается увольнения правоохранителя

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Роман двух полицейских закончился скандалом в одном из райцентров Новосибирской области. 25-летний лейтенант Антон влюбился в 30-летнюю младшего сержанта Алису (имена изменены) и пара стала жить вместе. Но уже через несколько месяцев возлюбленные начали ссориться, в результате женщина обратилась с заявлением в полицию – якобы молодой человек напал на нее и дважды ударил ножом. Однако друзья полицейского утверждают, что она сама начала ссору, разбила стекло машины и порезала руку. В подробностях запутанной истории разбирался “КП-Новосибирск”.

Антон с детства мечтал работать в полиции и в 22 года поступил на работу в районный отдел в родном селе. За три года он дослужился до лейтенанта и стал думать о семье. Тогда он влюбился в Алису и уже в ноябре 2023 года пара съехалась. Они стали жить в ее доме, однако спустя месяц, по словам друзей, начались скандалы. Последней каплей стал инцидент, который произошел 19 января:

“Накануне они поругались. Антон поехал нырять в прорубь, Алиса осталась дома. А в два часа ночи она ему написала: “Забирай свои вещи”. Он собрался и поехал”, – рассказал друг.Однако дальше версии разнятся. В одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что полицейский якобы дважды ударил возлюбленную ножом – по руке и ноге. Однако друзья парня утверждают, что все было наоборот.

“Антон приехал с Крещения, стал спокойно собирать вещи, а девушка начала кидаться на него, пыталась спровоцировать. Антон терпел, только нагнулся завязать шнурки – Алиса резко пнула его в глаз. Антон упал, разбил стекло в доме, оно могло ей отскочить. Схватил вещи и побежал к машине, закрыл двери. Алиса – за ним, схватила термос и стала колотить по стеклу. Алиса и в этот момент могла порезать руку”, – описал ситуацию друг полицейского.У женщины другая история. 19 января она поехала к врачу в травмпункт, где ей обработали порезы. После Алиса вернулась на работу и написала заявление на возлюбленного – о нападении с ножом и угрозе убийством. Правоохранителя задержали, допросили и отпустили домой – под подписку о невыезде.

“Теперь Алиса утверждает, что якобы Антон ее не резал – просто размахивал ножом и угрожал убить, в этот момент она могла порезаться. Следователи возбудили уголовное дело об угрозе убийством”, – рассказал журналистам друг полицейского.Алиса со СМИ не общается, а в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что проводят проверку. Заявление уже передали в Чановский межрайонный следственный отдел СКР, где расследуют уголовное дело. Друзья правоохранителя утверждают, что Антона оговорили и его бывшая избранница просто добивается увольнения молодого человека.

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