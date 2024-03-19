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Новость о смерти короля Великобритании Карла III оказалась фейком

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Новость о смерти короля Великобритании Карла III оказалась фейком

В сети появился скриншот документа с печальным сообщением, якобы опубликованный Букингемским дворцом

В понедельник, 18 марта, в сети распространилась новость о смерти Карла III, короля Великобритании, сына почившей королевы Елизаветы II. Сообщение сопровождалось скриншотом документа, якобы опубликованного Букингемским дворцом, пишет “Комсомольская правда”.

Официальных сообщений о смерти Карла III не поступало. В британских СМИ и на сайте королевской семьи также нет никаких данных о возможном печальном событии. Позднее многие СМИ сообщили, что подобная информация оказалась фейковой.

Напомним, 75-летний Карл II в последнее время борется с онкологическим заболеванием, которое врачи обнаружили в начале февраля 2024 года. На британский престол сын королевы Елизаветы II взошел в 2023 году. Коронация состоялась в мае прошлого года.

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