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Новую барнаульскую поликлинику показали на выставке в Москве

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Мероприятие провели Михаил Мурашко и Татьяна Голикова

Новую барнаульскую поликлинику показали на выставке в Москве

Виктор Томенко в поликлинике № 14 / Фото: t.me/tomenko_22

Новая барнаульская поликлиника № 14 была представлена на выставке “Россия” в Москве, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

По его словам, презентация состоялась 24 февраля в рамках Дня здоровья.

“В Москве организовали прямое включение по видеосвязи из недавно достроенного корпуса поликлиники. Мероприятие провели зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко”, — рассказал глава региона.

Томенко назвал новую поликлинику “самой большой в крае”: она рассчитана на 900 посещений в смену, а приписаны к ней более 120 тысяч человек.

горняк

Источник

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