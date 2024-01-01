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Новые атаки по Белгородской области и траур в городах России: новости СВО за 31 декабря

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Главное, что случилось за последние сутки

Новые атаки по Белгородской области и траур в городах России: новости СВО за 31 декабря

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 31 декабря.

Удар по Белгороду

Число погибших от ракетного удара по Белгороду выросло. Теперь это 24 человека (из них четверо — дети). Раненых — 108.

25 пострадавших в тяжелом состоянии доставили для лечения в Москву. В знак траура города России начали отменять праздничные салюты и гуляния. Среди них — Магадан, Владивосток, Суздаль, Вологда, Петропавловск-Камчатский.

В офисе генсека ООН осудили атаку по городу. Главное, что известно об атаке спустя сутки, мы собрали в одном тексте. Прочитайте также, как в Белгороде теперь встречают этот Новый год.

Другие атаки ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал жителей региона провести новогодние праздники дома. Причины — солидарность с Белгородом и неспокойная обстановка в самой Курской области.

— Призываю к умеренности и сдержанности в предстоящие праздники. У наших ближайших соседей страшное горе — это и наше горе сейчас, — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Житель поселка Красное Белгородской области погиб при обстреле со стороны ВСУ, также ранена женщина. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Стало известно, что под обстрелом Белгорода 29 декабря погиб военный следователь. Соболезнования родным погибшего следователя выразил глава СК Александр Бастрыкин, он поручил оказать им помощь. По факту гибели возбудили уголовное дело.

Взято Источник
01.01.2024

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