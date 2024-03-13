Барнаульские перевозчики продолжают обновлять автобусы. Полностью автопарк обновился на маршруте №38. На 110-м будут курсировать три новые машины

В Барнауле два новых автобуса марки ПАЗ “Вектор NEXT” выйдут на линию общественного транспорта по маршрутам №38 и №110, сообщили в администрации города.

Их приобрела пассажироперевозящая компания “Фрайбус Т” в рамках заключенных долгосрочных контрактов, где одним из главных требований к перевозчикам является обновление подвижного состава.

В прошлом году перевозчик уже покупал три автобуса марки ПАЗ “Вектор NEXT”. Таким образом, автобусный маршрут №38 обновили полностью. На маршруте №110 будет работать три новых автобуса.

“Инвестиции перевозчика на приобретение новых автобусов составили более 20 млн рублей. Также администрацией города совместно с перевозчиками продолжается работа по обновлению общественного транспорта”, – заключили в мэрии.

Ранее новые транспортные единицы для маршрутов №2 и №60 приобрела пассажироперевозящая компания “СолГри”. Перевозчик выделил на покупку транспорта более 9 млн рублей.

Первые долгосрочные контракты с перевозчиками заключили 1 декабря 2023 года. Они будут действовать по ноябрь 2030 года. За семь лет в рамках контрактов выделят около 790 млн рублей.

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