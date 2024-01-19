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Новые белорусские трамваи в Барнауле будут работать с бесконтактными терминалами

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Новые белорусские трамваи в Барнауле будут работать с бесконтактными терминалами

В 2023 году власти Барнаула пытались внедрить бесконтактную систему оплаты проезда в трамвае № 7. Для этого пришлось отказаться от услуг кондукторов. Оборудование прикрепили на поручни, расположенные рядом с каждой дверью вагона. Оплачивать проезд необходимо было при входе в трамвай самостоятельно, коснувшись экрана электронным средством платежа: транспортной картой, браслетом, брелоком, бесконтактной банковской карточкой. После этого распечатывался билет. Однако выяснилось, что около 30% пассажиров оплачивали проезд, а остальные ездили зайцами. Внедряли систему не из-за хорошей жизни: в Барнауле катастрофически не хватает кондукторов. Уже два года многие барнаульские трамваи курсируют по городу без кондукторов. Пассажиры вынуждены оплачивать проезд у водителей, что вызывает пробку на выходе.

Что касается новых трамваев, то они обошлись краевому бюджету в 716 миллионов рублей. Вместительность вагонов – 150 человек. При этом 34 пассажира смогут ехать сидя. Вагоны оборудованы кондиционерами, откидными рампами для возможности въезда и выезда инвалидных колясок, автоинформаторами с возможностью радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, видеокамерами обзора салона, а также электронными информационными табло. Трамваи пустят по маршрутам № 1 и 7.

Взято отсюда.

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