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Новые “Бременские музыканты” заработали 2 миллиарда в российском прокате

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Фильм вышел на экраны 1 января

Новые "Бременские музыканты" заработали 2 миллиарда в российском прокате

Кадр из фильма “Бременские музыканты” / Фото: film.ru

Сборы “Бременских музыкантов” превысили два миллиарда рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

На момент написания заметки вышедшая 1 января картина заработала почти 2,009 млрд рублей с учетом предпродаж билетов на ближайшие дни.

В фильме снялись Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Дмитрий Дюжев и другие. Режиссером выступил Алексей Нужный.

Трейлер

Ранее сообщили, что сиквел “Чебурашки” выпустят в декабре 2025 года – раньше планируемого срока.

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