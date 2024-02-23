“Новые данные поступают, и это пугает”: неожиданные изменения прогноза на март

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22 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Россиянам рассказали, какие сюрпризы принесет первый день весны. Метеорологи рассказали, к чему готовиться в марте. Пишет АБН24 – агентство новостей бизнеса и политики.
По словам специалистов, рассчитывать на раннюю весну, как в прошлом году, точно не стоит, зима отступит ещё нескоро.
В марте и апреле прогнозируется сильное вторжение арктического холода. В связи с этим в регионах РФ ожидаются снегопады, метели и ледяные дожди.
В марте в Москве и Санкт-Петербурге ожидаются сильные морозы. Температура воздуха опустится до минус 15 градусов по Цельсию.
Как пояснил известный синоптик Евгений Тишковец, весна начнётся с морозов. Недаром в народе говорят: «Пришёл марток – надевай семеро порток». По словам метеоролога, предстоящая весна будет крайне неустойчивой.
На Дальнем Востоке похолодает до минус 16 градусов по Цельсию. В это же время начнутся снегопады.
На Урале и в Сибири в марте ожидаются заморозки. В Новосибирске похолодает до минус 18 градусов по Цельсию. В Иркутской области похолодает до минус 20 градусов Цельсия и начнутся снегопады. Март станет четвертым зимним месяцем на большей части территории России.
Фото: inpearls.ru
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