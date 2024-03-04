Новые друзья и трудности: астрологический прогноз на неделю с 4 по 10 марта

Фото: "Толк"
На этой неделе Тельцов ждет беспокойная неделя, Раков и Козерогов – обретение новых друзей, а Скорпионов – некоторые трудности
Профессиональный барнаульский астролог Светлана Снеговская рассказала “Толку”, что ждать каждому знаку зодиака на неделе с 4 по 10 марта.
Овен
На этой неделе Овны благодаря уверенности в себе смогут достичь больших успехов в работе и личных делах. Однако стоит не забывать о себе и сохранять баланс между работой и отдыхом.
Телец
У Тельцов неделя может быть немного беспокойной, но справиться со всеми трудностями все же удастся. А помочь в этом могут близкие люди, напоминая вам о целях и мотивируя двигаться вперед.
Близнецы
Близнецы смогут завершить все дела, которые откладывали на потом. Не бойтесь рисковать и пробовать что-то новое. Тогда точно появится возможность улучшить свои отношения даже с коллегами или начальством.
Работа. Коллеги Фото: unsplash.com Рак
Раки будут чувствовать себя очень уверенно и комфортно. Особенно если не будут забывать об отдыхе и заботе о своем здоровье. Вероятно, вы сможете найти новых друзей или партнеров по работе.
Лев
Энергия Львов будет бить ключом, поэтому удастся легко справиться со всеми задачами. Но будьте осторожны с финансами и не тратьте деньги на ненужные вещи.
Дева
Дев ждет очень интересная и насыщенная неделя. Ваша энергия и упорство не подведут, но все же будьте к себе снисходительнее.
Девушки. Сплетни. Cекрет. Тайна Фото: Unsplash.com Весы
У Весов будет много возможностей для саморазвития и улучшения профессиональных навыков. Ваша интуиция поможет принять правильные решения.
Скорпион
Скорпионам придется столкнуться с некоторыми трудностями. И даже если ваше финансовое положение является стабильным, не забывайте откладывать деньги на будущее.
Стрелец
Стрельцы смогут достичь больших успехов в делах благодаря своей креативности и умению находить нестандартные решения. А сил прибавит общение с близкими и друзьями.
Мать. Семья. Ребенок Фото: Unsplash.com Козерог
Отношения Козерогов с окружающими станут очень гармоничными и доверительными на этой неделе. Вы можете найти новых друзей или укрепить существующие связи. А работа будет успешной благодаря вашим усилиям и настойчивости.
Водолей
В начале недели Водолеи могут столкнуться с некоторыми препятствиями, но затем все наладится. Ваша личная жизнь будет стабильной и гармоничной благодаря оптимизму и умению решать конфликты.
Рыбы
Финансовое положение Рыб может быть нестабильным на этой неделе из-за неожиданных расходов. Однако вы сможете преодолеть трудности благодаря своей интуиции и умению принимать правильные решения. Семья будет для вас опорой и поддержкой.
Взято отсюда.
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