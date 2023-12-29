Как и предполагали источники amic.ru, команда губернатора сохранила свой прежний облик. Но “новенькие” в ней все же есть

Фото: amic.ru

В правительстве Алтайского края, которое вновь избранный губернатор Виктор Томенко сформировал в октябре 2023 года, остаются вакантными несколько постов: министра природы, начальника управления по печати, управления по госрегулированию цен и тарифов, департамента по информационной политике, управления по туризму и курортной деятельности. Очевидно, что в новый год кресла уйдут пустыми.

Как и предполагали ранее источники amic.ru, состав кабмина сохранил свой прежний облик – большинство чиновников были переназначены на новый срок. Что касается “новичков”, то таких в команде Томенко пока два человека – это Евгений Дешевых, перешедший на пост вице-губернатора и министра экономики с поста начальника руководителя “туристического” управления. И депутат АКЗС, олимпийский чемпион Иван Нифонтов, возглавивший Минспорт.

Amic.ru собрал в инфографику пул чиновников, которые будут управлять регионом в ближайшие пять лет. Сначала мы опубликовали ее 17 октября, затем – 27-го. После было еще несколько назначений, мы их добавили и снова показываем.

Отметим, что вице-премьеры курируют именно те министерства и управления, которые графически под ними расположены. Нажмите на картинку для ее увеличения, чтобы никого не пропустить.

Горняк22



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