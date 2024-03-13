Новые схемы телефонных мошенников: как уберечь деньги?

Схемы телефонных мошенников постоянно обновляются, их невозможно изучить все. Что блокирует нашу способность думать? И что нового сейчас на «рынке» телефонного мошенничества?

В конце февраля Центробанк обнародовал статистику, согласно которой в России в 2023 году мошенники похитили у клиентов банков почти 16 млрд рублей. Это на 11,5% больше, чем годом ранее. Среди причин роста – более адресные и подготовленные атаки телефонных мошенников. И цифра будет расти, поскольку искусственному интеллекту, с которым уже активно работают аферисты, неведомы принципы морали. О том, как обезопасить свои деньги, говорим с Александрой Акимовой, директором по развитию центра молодёжного инновационного творчества.

Анастасия Первушина

Взято отсюда.

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