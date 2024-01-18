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Новые трамваи в Барнауле будут работать без кондуктора и с бесконтактным терминалом

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Вагоны запустят на линию вот-вот

Новые трамваи в Барнауле будут работать без кондуктора и с бесконтактным терминалом

Фото: пресс-служба МУП “Горэлектротранса”

Новые белорусские вагоны для перевозки пассажиров будут курсировать с терминалами бесконтактной оплаты проезда. Установленное оборудование уже введено в работу, сообщили в пресс-службе МУП “Горэлектротранс”. Данные мероприятия выполняются перед подготовкой трамваев к выпуску на линию. Когда именно они выйдут на маршруты – в “Горэлектротрансе” не сообщили. Планировалось изначально, что это должно было произойти месяц назад.

В 2023 году власти Барнаула пытались внедрить бесконтактную систему оплаты проезда в трамвае № 7. Оборудование прикрепили на поручни, расположенные рядом с каждой дверью вагона. Оплачивать проезд необходимо было при входе в трамвай самостоятельно, коснувшись экрана электронным средством платежа: транспортной картой, браслетом, брелоком, бесконтактной банковской карточкой. После этого распечатывался билет.

Однако выяснилось, что около 30% пассажиров оплачивали проезд, а остальные ездили зайцами. Внедряли систему не из-за хорошей жизни: в Барнауле катастрофически не хватает кондукторов. Уже два года многие барнаульские трамваи курсируют по городу без кондукторов. Пассажиры вынуждены оплачивать проезд у водителей, что вызывает пробку на выходе.

Что касается новых трамваев, то они обошлись краевому бюджету в 716 миллионов рублей. Вместительность вагонов – 150 человек. При этом 34 пассажира смогут ехать сидя. Вагоны оборудованы кондиционерами, откидными рампами для возможности въезда и выезда инвалидных колясок, автоинформаторами с возможностью радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, видеокамерами обзора салона, а также электронными информационными табло.

Трамваи пустят по маршрутам № 1 и 7.

город Горняк

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