Новый депутат, бюджет и митинги. Как прошла сентябрьская сессия АКЗС

Сентябрьская сессия АКЗС Фото: Виталий Барабаш/Толк

Депутаты регионального парламента рассмотрели на сентябрьской сессии более 20 вопросов повестки, из которых 17 – проекты законов

Бюджет Алтайского края подрос на миллиарды, для митингующих установили новые правила, а охотничьих инспекторов будут страховать за счет бюджета. Эти и другие решения приняли на сессии Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС) 27 сентября. Как прошло заседание – в материале “Толка”.

Признали новичка

Новым депутатом АКЗС стал гендиректор компании “Курорт Белокуриха” Константин Ежов. Его полномочия народные избранники признали на сентябрьской сессии.

Константин Ежов Фото: akzs.ru

Ему был передан мандат Антона Васильева, который перешел на должность уполномоченного по правам человека в Алтайском крае.

Уже известно, что новый депутат планирует работать в комитете АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму. Как сообщили в пресс-службе парламента, Ежов написал соответствующее заявление.

Скорректировали бюджет

Депутаты утвердили поправки в бюджет Алтайского края на 2023 год. Доходы выросли до 153,4 млрд рублей, то есть на 6,2 млрд рублей, а расходы – до 177,8 млрд рублей (+3,7 млрд рублей). Дефицит сократился до 24,3 млрд рублей (-2,5 млрд рублей).

Сессия АКЗС. Поправки в бюджет Алтайского края Фото: Дмитрий Черских, пресс-служба АКЗС

Как пояснил врио министра финансов края Данил Ситников, эти изменения связаны с увеличением прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов и дополнительными межбюджетными трансфертами.

“Мы предполагаем увеличить налог на прибыль на 6,3 млрд рублей – это в основном поступления от финансово-банковского сектора и крупных предприятий – и дополнительно получить 600 млн по акцизам на нефтепродукты. И общий объем безвозмездных поступлений увеличится на 86 млн рублей”, – пояснил Ситников.

Дополнительные деньги планируется направить на:

финансовую поддержку органов местного самоуправления – более 2 млрд,

увеличение дорожного фонда – 600 млн,

приобретение дорожной техники – 300 млн,

поддержку отдельных категорий граждан – 460 млн,

реализацию КАИП – 290 млн,

соцподдержку населения в части оплаты ЖКУ – 235 млн,

поддержку сельского хозяйства – 226 млн,

развитие физкультуры и спорта – 60 млн,

мероприятия в сфере образования – 60 млн.

Александр Романенко Фото: Виталий Барабаш/Толк

“Средства, направленные в органы местного самоуправления, пойдут на решение вопросов местного значения и финансирование вопросов, связанных с выплатой заработной платы работникам бюджетной сферы. Дорожная техника, которая будет закуплена, отправится в районы и города. Также будут увеличены средства на выплаты социальных пособий отдельным категориям граждан, на приобретение жилья и выдачу жилищных сертификатов для детей-сирот”, – пояснил председатель АКЗС Александр Романенко.

Затронули местные бюджеты

Алтайские депутаты поддержали законопроект, который направлен на сбалансированность местных бюджетов.

Как пояснил Данил Ситников, основным показателем для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности районов и городов является численность населения. Однако на начало 2023 года у отдельных муниципалитетов она существенно изменилась. Поэтому краевые власти предложили изменить методику расчета.

Теперь за основу будут брать статистические итоги численности населения не одного года, а трех предыдущих календарных периодов. Как отметил Ситников, это позволит нивелировать отдельные противоречия в муниципалитетах при формировании финансовой помощи на 2024 год.

Данил Ситников Фото: Виталий Барабаш

Также меняется подход к начислению отрицательных трансфертов – субсидий из местного бюджета в краевую казну. Такая мера позволит снизить нагрузку на местные бюджеты.

“С учетом того, что у нас идет активный процесс формирования бюджета на 2024 год, принятие закона в сентябре позволит органам местного самоуправления более корректно формировать собственные бюджеты на следующий год и плановый период”, – отметил врио министра финансов.

Расширили гарантии депутатов

На сессии утвердили новые гарантии для муниципальных депутатов. Вице-спикер АКЗС Денис Голобородько отметил, что документ сформировали с учетом правоприменительной практики в регионе и на основе предложений органов местного самоуправления Барнаула, Бийска, Славгорода и нескольких районов.

Сентябрьская сессия АКЗС Фото: Виталий Барабаш/Толк

В законопроекте, который поддержали в первом чтении, прописали все положенные для выборных лиц местного самоуправления дополнительные выплаты. Среди них ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, которые содержат государственную тайну, надбавка за наличие ученой степени, премия и материальная помощь.

Также поправки предусматривают возможность пройти диспансеризацию за счет местного бюджета. Кроме того, депутатам представительных органов муниципальных образований предоставляется право иметь общественных помощников.

Новые правила для митингующих

Алтайские депутаты в жарких дискуссиях приняли поправки в краевой закон о порядке проведения митингов.

Как пояснил Денис Голобородько, законопроект запрещает иноагентам организовывать публичные мероприятия и расширяет перечень мест, в которых нельзя проводить собрания, митинги, шествия, демонстрации и пикеты.

Сентябрьская сессия АКЗС Фото: Виталий Барабаш/Толк

К таким местам относятся здания и территории речных, железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов, здания и территории образовательных и медицинских организаций, детские и спортивные площадки, здания органов публичной власти, а также территории, прилегающие к ним, объекты жизнеобеспечения, культовые помещения, здания и сооружения. Это решение связано с изменениями федерального законодательства.

Однако оппозиция раскритиковала заявленные поправки, выразив опасения по поводу таких “необоснованных ограничений конституционных прав и свобод граждан”. В результате за проголосовали лишь 40 депутатов, 18 выступили против, а пятеро воздержались.

Защита охотничьих инспекторов

Депутаты также внесли поправки в краевой закон “Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов”. Они расширяют полномочия управления охотничьего хозяйства минприроды региона.

Эти изменения позволят уполномоченному органу страховать жизнь и здоровье государственных охотничьих инспекторов, которые осуществляют надзор на территории региона (за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения).

“Под эту статью попадают 34 государственных охотничьих инспектора Алтайского края. Их работа связана с большой опасностью и риском для жизни и здоровья. За пять лет у нас погибло два таких инспектора и около десятка имеют увечья”, – отметил председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.

По его словам, если раньше за гибель семья получала 178 тысяч рублей, то теперь – 1,5 млн. А что касается выплат по инвалидности, то они составляли 30 тысяч рублей, а теперь I группа – 1,1 млн рублей, II группа – 750 тысяч, а III группа – 375 тысяч рублей. И финансирование страховки будет из федерального бюджета.

Серов отметил, что комитет с 2011 года инициировал обсуждение этой темы на федеральном уровне. В результате дополнительные социальные гарантии приняты на федеральном, а теперь и на краевом уровне тоже.

Налоговые изменения

Корректировка Налогового кодекса РФ потребовала внести пакет изменений в краевые “финансовые” законы.

В частности, депутаты АКЗС уточнили порядок ежегодной индексации размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. Раньше он рассчитывался на основе уровня инфляции, а теперь – на основе коэффициента-дефлятора (его определяет Минэкономразвития РФ).

Также поправки расширили перечень объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости. К ним добавили жилые строения, многоквартирные и наемные дома, объекты незавершенного строительства.