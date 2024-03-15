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Пластиковые окна в Горняке

Новый формат обучения внедрили в Алтайском политехническом техникуме

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Особенность кластера в том, что студенты могут заключать целевые договоры о трудоустройстве с предприятиями региона, обучаясь еще на первом курсе

Самый молодой образовательно-производственный центр края посетило на днях руководство региона. Это кластер машиностроения, который открылся в сентябре на базе Алтайского политехнического техникума в рамках федерального проекта “Профессионалитет”.

Так, студенты ссузов прямо за партами рассматривают детали, изучают схемы, вникают в производство – ищут альтернативу привычному изготовлению.

“Мы сегодня уже общались – рассматривали некоторые детали. И парни говорят какие-то решения с помощью лазеров, каких-то новых супертехнологий, которых сегодня нет на заводе. Если мы рассмотрим и это будет оправдано, это будет окупаемо, то это будет внедрено”, – говорит наставник, заместитель главного технолога Алтайского завода прецизионных изделий Евгений Салаев.

В кластере есть лаборатория разработки управляющих программ, созданная с помощью АЗПИ. Другой участок токарных и фрезерных станков с ЧПУ “курирует” Ротор.

Это изменило подход к обучению, особенно со стороны промпредприятий, которые ждут молодые кадры.

“Они перестали быть работодателями, они стали индустриальными партнерами. Мы вместе пишем программы практикоориентиваронные, мы увеличиваем количество практических часов. Мы заключаем целевые договоры с предприятиями. И самое главное – ребята ориентированы на дальнейшее трудоустройство на предприятия Алтайского края по полученной профессии”, – говорит директор Алтайского политехнического техникума Елена Андреева.

Участник проекта Вадим Очкасов отметил, что он постоянно получает новый опыт и растет как специалист. Вадим уже подписывает целевой договор, хотя парень – первокурсник.

В рамках “Профессионалитета” в техникуме обновили оборудование для практик и создали участки, максимально приближенные к реальному производству, потратив на это 140 млн рублей.

“В компьютере это может быть и заметно: как будет двигаться резец, как будет отрабатывать программа, но в реальности это уже другой уровень ответственности. И тем более заготовка она же по-другому себя ведет. Программа это одно, а как оно в металле отразится, это уже совсем другое”, – говорит участник “Профессионалитета” Владислав Итышев.

Промсектор и сфера образования объединяют усилия. По словам губернатора, потребность отрасли – 10 тысяч новых сотрудников, и это только в промышленности.

“Профессионалитет” должен улучшить кадровую ситуацию. Тем более, что в 2024-м году на Алтае будет уже 7 кластеров.

“В сельском хозяйстве и по одному в разных направлениях – транспорта, машиностроения, легкой промышленности, туризма – это важные для нас сферы”, – добавил Томенко.

По оценке властей, в новом учебном году в ссузы края должно поступить больше 1100 абитуриентов на программы подготовки в рамках “Профессионалитета”.

Взято отсюда

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