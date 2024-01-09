К июлю всё подорожает аж на 20%

К июлю 2024 года в Барнауле поднимутся тарифы на водоснабжение. Так, цена на холодную воду повысится на 18,5%, а водоотведение подорожает аж на 20%. Об этом «Толку» рассказали в барнаульском водоканале.

Переводя проценты в денежный эквивалент, мы получаем, что в расчете на 1 человека услуги подорожают на 53 рубля в месяц. Например, семья из трех человек станет платить на 160 рублей больше. В год это — 1920 рублей.

Во второй половине 2024 года подорожает не только вода, но и коммуналка. Цены для Барнаула, Бийска и Рубцовска опубликуют через несколько месяцев, ближе к дате повышения. СГК уже договаривается с муниципалитетами о тарифах. Пока чиновники уточняют, что в трех самых крупных городах региона отопление подорожает на 5,4%.

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09.01.2024