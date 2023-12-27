Новый ГОСТ: аниматоров обяжут иметь справки от психиатра и нарколога

В квестах запретили использовать элементы, которые могут причинить травмы участникам

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который должен урегулировать индустрию детских квестов в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на ГОСТ для проведения квестов для детей от 6 до 18 лет.

По новому стандарту аниматоры должны иметь профильное образование и предоставлять справки о том, что они не состоят на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах.

“В последние годы индустрия квестов активно развивалась в России. Это развлечение пришло к нам из-за рубежа, поэтому правила безопасности по их организации не были урегулированы, что, к сожалению, иногда приводило к несчастным случаям”, – рассказал руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

В этом году депутаты Госдумы подняли вопрос об обеспечении безопасности несовершеннолетних участников квестов. В дальнейшем приняли решение, что вместо законодательного регулирования квестов более действенно будет применить механизм мягкого регулирования при помощи национального стандарта.

Согласно данным рабочей группы по разработке стандартов, за последние несколько лет региональные прокуроры нашли около 9 тыс. нарушений при проведении квестов, аттракционов и эксплуатации спортивно-игровых площадок.

Новый ГОСТ запрещает использовать элементы, которые могут причинить травмы участникам. К ним относятся высокотоксичные материалы, опасные химические реагенты, взрывчатые вещества, огнестрельное, пневматическое и холодное оружие.

Участники могут остановить квест в любой момент, организатор при этом обязан прервать игру. Актерам запрещено причинять игрокам квеста боль. Согласно новым стандартам, дотрагиваться до детей можно при соблюдении определенных условий. Например, аниматору можно держать участника за руку и повалить его на мягкую поверхность.

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Взято отсюда