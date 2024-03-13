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Новый корпус поликлиники барнаульской больницы № 3 открыл двери для пациентов

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Новый корпус поликлиники барнаульской больницы № 3 открыл двери для пациентов

Объект посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Источник фото: пресс-служба правительства Алтайского края

13 марта начался приём пациентов в новом корпусе барнаульской городской больницы № 3. Его построили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Площадь объекта — более 1300 кв. м. Здесь установили цифровой рентген-аппарат, флюорограф, маммограф и другое необходимое оборудование.

Губернатор региона Виктор Томенко сегодня посетил новый корпус вместе с главным врачом Московской горбольницы № 52 Марьяной Лысенко.

«Впечатления остались самые лучшие. Во всех наших новых медучреждениях и там, где мы проводим капремонты, буквально с первых шагов чувствуется разница по сравнению с тем, что было еще несколько лет назад», —  написал глава региона в своём Telegram-канале.

Как отмечает пресс-служба правительства края, за последние 5 лет в регионе создано более 100 новых объектов здравоохранения: ФАПов, врачебных амбулаторий и поликлиник. За этот же период отремонтировано более 800 медицинских структурных подразделений в 69 муниципальных образованиях, на эти цели направлено из краевого бюджета почти 6,5 миллиарда рублей. Ещё 12 млрд рублей направлено на оснащение новым оборудованием.

В 2024 году в Алтайском крае планируют построить и запустить ещё 28 медицинских объектов, говорит Виктор Томенко.

Взято отсюда.

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