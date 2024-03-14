Новый полевой сезон – новые задачи по ГМВЛ

Специалистами филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Алтайского края», в рамках выполнения государственного задания по государственному мониторингу воспроизводства лесов в 2024 году подготовлены план-графики натурных обследований с целью оценки качественных и количественных характеристик лесных насаждений при воспроизводстве лесов и натурных работ по оценке качества используемых при воспроизводстве лесов саженцев, сеянцев лесных древесных пород.

В 2024 году объектами натурных обследований с целью оценки качественных и количественных характеристик лесных насаждений при воспроизводстве лесов являются участки, отнесенные к землям, на которых расположены леса в 2021-2022 гг. Специалистами отдела «Алтайская лесосеменная станция» будут проводиться обследования с мая по август текущего года на общей площади 360,0 га, в частности: Алтайский край (Фрунзенское, Ключевское, Лебяжинское лесничества) – 200,0 га, Республика Алтай (Чемальское, Онгудайское лесничества) – 20,31га.

Обследуемые участки, отнесенные к землям, на которых расположены леса в 2021- 2022гг. представлены участками с искусственным лесовосстановлением – 165,6 га, естественным лесовосстановлением: вследствие мер содействия лесовосстановлению – 17,81 га, вследствие природных процессов – 36,9 га. Кроме того, в текущем году будут осуществляться натурные работы по обследованию участков, на которых осуществлены мероприятия по лесовосстановлению в рамках статьи 63.1 Лесного кодекса Российской Федерации в 2020-2023 гг. (компенсационное лесовосстановление). Участки с компенсационным лесовосстановлением подобраны в Республике Алтай на площади 139,69 га в Чойском, Майминском, Шебалинском лесничествах.

На обследуемых участках будут заложены пробные площадки с проведением подсчетов и измерений жизнеспособного подроста древесных пород, позволяющих оценить качество лесовосстановления, с фотофиксацией участка. На каждый участок будет составлена полевая карточка с перечетной ведомостью и дано заключение о соответствии или несоответствии насаждений показателям, установленным Правилами лесовосстановления.

В текущем году запланирована оценка характеристик используемого при воспроизводстве лесов посадочного материала (саженцев, сеянцев) в количестве 46 партий: в Алтайском крае 37 партий, в Республике Алтай 9 партий посадочного материала. В весенний и осенний период специалисты оценят качество используемых при воспроизводстве лесов сеянцев лесных древесных пород в двух субъектах, в Алтайском крае будут обследованы партии посадочного материала на лесных питомниках КАУ “Боровлянский лесхоз”, Озеро-Кузнецовский, Петровский, Бобровский филиал “АЛССЦ” КАУ “Алтайлес”, Рублевский, в Республике Алтай Каракокшинский, Турочакский. Кроме того, в Рублевском питомнике, Степно-Михайловского лесничества, совместно с оценкой качества сеянцев, будет осуществляться оценка установленных требований к выращиванию сеянцев основных древесных пород в лесных питомниках.

В части выявления (инвентаризации) земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с использованием технологий ДЗЗ на территории Алтайского края в 2024 году запланированы работы на площади 450,0 га в Бобровском, Знаменском, Панкрушихинском, Ребрихинском, Солтонском, Тогульском, Тягунском лесничествах. В Республике Алтай объем обследуемой площади составит также 450,0 га, и наземная верификация будет осуществляться в Чемальском, Усть-Коксинском, Усть-Канском лесничествах, с составлением полевых карточек и фотофиксацией участков. В данный момент, отделом ДН и ГИС филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Алтайского края», осуществляется дешифрирование космических снимков территории лесничеств Алтайского края и Республики Алтай.

Кроме того государственным заданием по государственному мониторингу воспроизводства лесов в 2024 году доведены объемы работ по оценке качества используемых при воспроизводстве семян лесных растений в количестве 140 средних проб (образцов) от партий семян лесных растений. На все проверенные партии будут выданы документы подтверждающие качество семян.

В настоящее время план-графики прошли согласование с центральным аппаратом ФБУ «Рослесозащита», утверждены директором филиала и направлены в органы исполнительной власти субъектов для сведения о сроках проведения вышеперечисленных мероприятий и объемах проводимых работ на выбранных объектах.

Взято отсюда.

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