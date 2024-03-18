Новый сорт овса ярового алтайской селекции включен в реестр селекционных достижений России

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. С 2024 года в реестр селекционных достижений России внесена новинка алтайской селекции – сорт овса ярового «Джигит».

Это очередная разработка ученых Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий.

Сорт включен в госреестр по Западно-Сибирскому, Восточно-Сибирскому и Дальневосточному регионам для выращивания на зерно, по Западно-Сибирскому и Восточно-Сибирскому регионам – на зеленую массу. Он рекомендован для возделывания в Амурской, Кемеровской, Новосибирской областях, Забайкальском и Хабаровском краях.

По данным Министерства сельского хозяйства Алтайского края, «Джигит» показал достойные результаты: максимальная урожайность доходила до 81,6 центнера с гектара, а зеленой массы (в пересчете на сухое вещество) – до 137,6 центнера с гектара. Сорт универсальный, относится к среднеспелым, засухоустойчивый, устойчив к полеганию и ряду болезней.

Источник: Официальный сайт Правительства Алтайского края.

Взято отсюда.

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