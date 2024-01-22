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Новый способ доставки инсулина без иглы разработали австралийские медики

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Новый способ доставки инсулина без иглы разработали австралийские медики

Испытания на животных прошли успешно.

Источник фото: unsplash.com

Для поддержания нормального уровня глюкозы в крови пациентам с диабетом необходим инсулин. Традиционно его вводят под кожу с помощью иглы, однако по ряду причин этот метод может иметь осложнения.

Учёные из Австралии придумали новый способ доставки вещества — капсулу, начинённую наноносителями со встроенным инсулином. Попадая в желудок, наночастицы не растворяются, поскольку их защищает покрытие из квантовых точек сульфида серебра. Наночастицы с инсулином достигают печени и высвобождаются лишь тогда, когда это необходимо организму.

Таким образом, при высоком уровне сахара в крови происходит быстрый выброс инсулина, а при низком уровне сахара он не будет выделяться. Новый способ доставки инсулина поможет поддерживать стабильный уровень сахара в крови и исключит риск передозировки или накопления инсулина в мышцах и жировых тканях.

Новый метод проверили пока лишь на мышах, крысах и павианах. В результате у грызунов, больных диабетом, не возникло гипогликемии и набора веса, а у 20 здоровых павианов уровень сахара в крови снижался, пишет Naked Science. Клинические испытания на людях планируют начать в 2025 году. Исследователи надеются, что препарат поступит в продажу через 2-3 года.

Взято отсюда.

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