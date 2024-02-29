Новый управленец трех крупных алтайских заводов намерен наращивать штаты и зарплаты

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У компании “Росхим”, зашедшей в октябре на три предприятия, большие планы по росту объемов, но и ёмкие обязательства перед государством на ближайшие пять лет

Новое руководство трех крупных алтайских предприятий: “Кучуксульфат”, “Нортек” и “ЯШЗ Авиа” – планирует увеличивать персонал и повышать зарплаты. Об этом “Толку” во время интернет-конференции сообщил министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка.

Напомним, сегодня этими заводами в том или ином качестве управляет одна компания – “Росхим“. Она сначала зашла на связанные друг с другом и работающие на одной промплощадке шинные предприятия – ” Нортек” И “ЯШЗ Авиа“, а затем выкупила у государства акции ” Кучуксульфата”.

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“С учетом того, что алтайские заводы находятся в управлении АО “Росхим” всего несколько месяцев, делать выводы об эффективности руководителей предприятий и результатах работы за этот период преждевременно. При этом негативных тенденций в этот период не зафиксировано. Предприятия работают стабильно, продолжают выпуск продукции”, – отметил Вячеслав Химочка.

Численность работников на шинных заводах, по его словам, выросла с октября на 115 человек. В 2024 году планируется продолжить набор сотрудников и увеличить заработную плату. А также – наращивать объемы производства.

При этом, сообщают источники “Толка”, на предприятиях продолжается текучка кадров. Якобы с 21 февраля ликвидирована сеть филиалов, цель которой была – контролировать дилеров, отслеживать работу конкурентов, продвигать новинки на рынок. Здесь, предположительно, работали около 200 человек.

Между тем, о стратегической роли “Нортека” уже дважды в этом году говорили руководители как минимум двух предприятий федерального уровня.

Как рассказал гендиректор автоконцерна КамАЗ Сергей Когогин на недавней встрече с губернатором Алтайского края, только в 2023 году у алтайского завода закупили почти 6 тыс. комплектов шин. Их ставят на тягачи и большегрузы.

А в январе на выставке “Россия” руководитель Петербургского тракторного завода Сергей Серебряков в своей презентации отметил среди импортозамещающих производств заводы по выпуску тяжелых колесных дисков и шин, расположенные в Алтайском крае, сообщил Химочка.

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По его словам, “Кучуксульфат” также в 2024 году планирует увеличивать численность сотрудников, поднимать зарплату и наращивать инвестиции. Прогнозируется рост объемов производства.

Министр также напомнил, что покупатель акций по условиям проведенного аукциона должен провести ряд серьезных работ и вложений.

Например, собственник обязан в течение пяти лет построить котлоагрегат мощностью 65 тонн пара в час и ввести его в эксплуатацию. За это же время модернизировать бетонный водосброс плотины водохранилиша. За четыре года “Росхиму” необходимо возвести новую градирню, склад готовой продукции на 5 тыс. тонн сульфата натрия. А ещё в течение двух лет собственник обязан приобрести как минимум 50 вагонов мощностью загрузки не менее 65 тонн каждый.

“С руководителями каждого из заводов мы неоднократно встречались и обсуждали планы по развитию производств“, – сообщил Химочка.

Взято отсюда.

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