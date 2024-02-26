Новый законопроект о выводе риелторов “из сумрака” готовит ЛДПР

Фото: duma.gov.ru

Представители партии Жириновского разрабатывают проект закона, предусматривающий создание единого реестра риелторов и лицензирование их услуг

Фракция ЛДПР в Госдуме разрабатывает законопроект, призванный вывести риелторскую деятельность из “сумеречной зоны”. В ЛДПР напоминают, что в 2002 году в России была отменено лицензирование риелторской деятельности. Это привело к значительному росту преступлений в сфере недвижимости.

“Только за последние пять лет число подобных правонарушений, по данным МВД, увеличилось почти на 20%. Известны вопиющие случаи, когда черные риелторы не гнушались похищением и даже убийством собственников, чтобы заполучить квартиру. Но чаще всего преступники используют мошеннические схемы: подделывают договоры, выписывают фальшивые доверенности, скрывают сведения об обременении жилья“, – подчеркивают в партии.

Авторы законопроекта уже неоднократно предлагали упорядочить риелторский рынок, но законопроект “О посреднической (агентской) деятельности на рынке сделок с недвижимостью” всякий раз отклонялся. В 2021 году Владимир Жириновский, тогда глава фракции ЛДПР в Госдуме, обратился непосредственно к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации.

“Проблема отъема квартир у пожилых имеет угрожающие масштабы. В Москве – сотни случаев в год, по всей стране тысячи. Нужен закон в отношении черных риелторов, запрет деятельности. Приравнять их к мошенникам и наказывать строгим образом – 15–20 лет тюрьмы, вплоть до пожизненного заключения. Мы пытаемся провести закон через Госдуму, пока не получается“, – говорил Жириновский. Владимир Путин поручил Кабмину изучить вопрос, однако проблема до сих пор не решена.

Во время текущей сессии Госдумы депутаты снова поднимут тему лицензирования риелторской деятельности. По инициативе Леонида Слуцкого, преемника Жириновского, сейчас разрабатывается законопроект о создании единого реестра риелторов. Регистрация в подобном регистре позволит отделить добросовестных участников рынка от мошенников и сомнительных специалистов.

“Девять из десяти риелторов работают в серой зоне. Эти люди не платят налоги, и самое основное – ни за что не отвечают перед клиентом. Необходимо законодательно закрепить, кто такой риелтор, какие виды услуг он может и обязан оказывать населению. После вступления закона в силу должен появиться госреестр, куда входят все риелторы“, – поясняет зампред Комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, один из авторов законопроекта.

В партии добавляют, что бизнес-сообщество в целом поддерживает эту идею, хотя есть и скептики. Экономист Никита Кричевский полагает, что внедрение реестра противоречит государственному курсу на поддержку предпринимателей. Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев уверен, что такая мера вызовет скачок цен на рынке и не решит проблему с неквалифицированными риелторами. Прежде чем вносить законопроект на весенней сессии Госдумы, эксперт предлагает дополнительно обсудить его с ведущими участниками рынка. А отношение народа к данной инициативе весьма положительное. Это показывают и предварительные итоги Всероссийского опроса граждан “Расскажи Слуцкому правду“.

Взято отсюда.

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