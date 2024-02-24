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Новый альбом Аллы Пугачевой выйдет 1 марта

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Пластинка состоит из live-версий песен, исполненных в 2019 году

Новый альбом Аллы Пугачевой выйдет 1 марта

Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube

1 марта выйдет новый альбом Аллы Пугачевой под названием P.S.

Как пишет StarHit, пластинка состоит из live-версий композиций, прозвучавших в 2019 году в рамках юбилейного концерта “Алла Пугачева. P.S.”.

Выступление уже выходило на YouTube, а теперь будет доступно в “Яндекс Музыке”, “VK Музыке”, Spotify и в других стриминговых сервисах.

На прошлой неделе супруг Пугачевой опубликовал в соцсети новое фото певицы.

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Источник

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