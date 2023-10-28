Новый дизайн купюры в 1000 рублей представят в следующем году

По словам Эльвиры Набиуллиной, ЦБ намерен обсуждать внешний вид банкноты публично

Новая купюра номиналом 1000 рублей Банка России / Фото: Центробанк

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о работе над новым дизайном купюры номиналом 1000 рублей.

По ее словам, лицевая сторона недавно представленной обновленной банкноты останется прежней, а вот оборотную доработают. Также глава ЦБ подчеркнула, что регулятор отныне планирует обсуждать этот вопрос более публично.

“Предполагаем, что обновленный дизайн, обновленная модификация будет в следующем году”, – цитирует ее ТАСС.

16 октября ЦБ ввел в обращение новые модернизированные банкноты номиналом тысяча и пять тысяч рублей. Тысячная купюра при этом столкнулась с резкой критикой со стороны патриотически настроенной общественности и РПЦ.

Через два дня пресс-служба регулятора сообщила, что дизайн новой тысячерублевки доработают.

новости Локтевский



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