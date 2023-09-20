Новый гимн Рубцовска прозвучал на сцене Драмтеатра.  - ГОРНЯК22

Новый гимн Рубцовска прозвучал на сцене Драмтеатра.
Автором является преподаватель музыкального колледжа Раиса Абдуллина. Гимн исполнил муниципальный академический хор.
Для тех, кто не дослушает до конца или не может понять суть, прилагаю текст:
Вырос город степной над Алеем-рекой, город с яркой и славной судьбою. В нем рабочий с поэтом в единенье победном Город радости строят с любовью. Главным был, как всегда, в огневые года Труд священный, твой труд землепашца. Как в бою танк, советский трактор был АТЗ-вский, Чтоб за хлеб для народа сражаться. Сын степного Алтая, трудом прославляя родной Хлеборобный и щедрый край, Будь всегда духом молод, наш солнечный город, В веках живи, Рубцовск, процветай! За мечтой нас зовет буйный ветер в полет Неизвестным и новым открытьям. Мира, света служитель, храм наш – ангел-хранитель Нам защитой простер с неба крылья. Сын степного Алтая, трудом прославляя родной Хлеборобный и щедрый край, Будь всегда духом молод, наш солнечный город, В веках живи, Рубцовск, процветай! ИСТОЧНИК БЛОГЕРША