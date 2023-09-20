Новый гимн Рубцовска прозвучал на сцене Драмтеатра.  - ГОРНЯК22

Автором является преподаватель музыкального колледжа Раиса Абдуллина. Гимн исполнил муниципальный академический хор.

Для тех, кто не дослушает до конца или не может понять суть, прилагаю текст:

Вырос город степной над Алеем-рекой, город с яркой и славной судьбою. В нем рабочий с поэтом в единенье победном Город радости строят с любовью. Главным был, как всегда, в огневые года Труд священный, твой труд землепашца. Как в бою танк, советский трактор был АТЗ-вский, Чтоб за хлеб для народа сражаться. Сын степного Алтая, трудом прославляя родной Хлеборобный и щедрый край, Будь всегда духом молод, наш солнечный город, В веках живи, Рубцовск, процветай! За мечтой нас зовет буйный ветер в полет Неизвестным и новым открытьям. Мира, света служитель, храм наш – ангел-хранитель Нам защитой простер с неба крылья. Сын степного Алтая, трудом прославляя родной Хлеборобный и щедрый край, Будь всегда духом молод, наш солнечный город, В веках живи, Рубцовск, процветай! ИСТОЧНИК БЛОГЕРША