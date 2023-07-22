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Новый лесной пожар возник в Алтайском крае

редактор01 mins

С огнем борются в Угловском районе

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новый лесной пожар зафиксировали в Угловском районе Алтайского края, сообщили в холдинге “Алтайлес” 21 июля.

Уточняется, что с огнем борются в Тополинском участковом лесничестве. Вечером того же дня пламя локализовали на площади не более 9 га.

“Вовремя предприняли меры по недопущению распространения огня, сработали оперативно. Выхода на верховой пожар не допустили”, – сообщил директор ООО “Лесное” (входит в “Алтайлес”) Егор Ананьев.

Накануне в ГУ МЧС по Алтайскому краю предупредили о высокой пожароопасности в регионе с 22 по 24 июля.

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