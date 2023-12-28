Новый мост построили в алтайском селе Маралиха взамен аварийного

На строительство моста власти потратили 43 млн рублей

Новый мост в селе Маралиха / Фото: Минтранс

Новый мост построили через реку Щебенюшку в селе Маралиха Чарышского района взамен ветхого. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минтранса.

Мост в селе был аварийным, с ограничением грузоподъемности. Новый мост длиной 10 метров обошелся властям в 43 млн рублей.

“Специалисты выполнили работы по бурению скважин с погружением труб, установили арматурные каркасы и забетонировали сваи, устроили железобетонные заборные стенки, которые предназначены для удержания грунта насыпи, смонтировали плиты пролетного строения, устроили сопряжение моста с насыпью подходов, мостовое полотно, деформационные швы, уложили асфальтобетонное покрытие”, – отметили в Минтрансе.

Состояние моста до реконструкции/ Фото: Минтранс

Также рабочие построили подходы к мосту с дорожной одеждой из асфальта. А еще на объекте и прилегающей территории установили освещение.

Напомним, что 30 ноября 2023 года в Барнауле открыли путепровод на Новом рынке после полутора лет ремонта. На открытие пришли сотни барнаульцев.

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