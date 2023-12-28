Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Новый мост построили в алтайском селе Маралиха взамен аварийного

Подписывайся на ГОРНЯК22!

На строительство моста власти потратили 43 млн рублей

Новый мост построили в алтайском селе Маралиха взамен аварийного

Новый мост в селе Маралиха / Фото: Минтранс

Новый мост построили через реку Щебенюшку в селе Маралиха Чарышского района взамен ветхого. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минтранса.

Мост в селе был аварийным, с ограничением грузоподъемности. Новый мост длиной 10 метров обошелся властям в 43 млн рублей.

“Специалисты выполнили работы по бурению скважин с погружением труб, установили арматурные каркасы и забетонировали сваи, устроили железобетонные заборные стенки, которые предназначены для удержания грунта насыпи, смонтировали плиты пролетного строения, устроили сопряжение моста с насыпью подходов, мостовое полотно, деформационные швы, уложили асфальтобетонное покрытие”, – отметили в Минтрансе.

Состояние моста до реконструкции/ Фото: Минтранс

Также рабочие построили подходы к мосту с дорожной одеждой из асфальта. А еще на объекте и прилегающей территории установили освещение.

Напомним, что 30 ноября 2023 года в Барнауле открыли путепровод на Новом рынке после полутора лет ремонта. На открытие пришли сотни барнаульцев.

новости горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Российская авиакомпания получит еще один Boeing

29.12.2023

 Новости

Слуцкий предложил ввести уголовное наказание за русофобию

29.12.2023

 Новости

В Крыму прокомментировали заявление Киева о вторжении на полуостров

29.12.2023

 Новости

Стало известно о приглашении Смолова на голую вечеринку Ивлеевой

29.12.2023

 Новости

Минюст Украины решил конфисковать два российских Ан-148

29.12.2023

 Авто и дороги

Старые, японские, но уже не дешевые. Смотрим, как подорожали любимые авто барнаульцев

29.12.2023

 Здоровье

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Здоровье

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Здоровье

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix