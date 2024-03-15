По оценкам экспертов, он распространился уже на четверть населения страны

Вирус / Фото: unsplash.com

Новый опасный вирус-мутант обнаружили в Великобритании. Как сообщает Telegram-канал Mash, это новый штамм туберкулеза, который передается бессимптомно и распространился уже на четверть населения страны.

Из-за большой нагрузки на больницы англичане обратились за помощью к нидерландским вирусологам. Они провели исследование над 600 новыми пациентами и подтвердили данные: новый вирус стал опаснее и смертельнее в несколько раз.

По мнению профессора Фрэнка Кобеленса из Медцентра Амстердамского университета, врачам по всей Европе следует разработать новые способы диагностики болезни, чтобы оперативно выявлять ее и не допускать распространения.

Горняк22



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