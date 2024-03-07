Новый рекорд. Цена на золото резко подскочила

|

07 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. На сегодняшний день стоимость золота достигла новой исторической отметки, превысив $2100 за унцию. Издание РБК сообщает об этом, ссылаясь на данные Чикагской товарной биржи (CME). Цена апрельского контракта на золото выросла на 0,54%, достигнув отметки в $2153,55 за унцию. Таким образом, стоимость этого драгоценного металла установила новый исторический рекорд, превысив предыдущую максимальную отметку, зафиксированную 4 декабря 2023 года – $2152,3 за унцию. Пишет Капитал страны.

За последние пять торговых сессий стоимость золота выросла почти на 5%. Это продолжение роста цены на драгоценный металл связано с заявлением председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о возможном снижении процентных ставок в течение текущего года. Однако он отметил, что окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

«Комитет не считает целесообразным сокращать целевой диапазон ставок до тех пор, пока не будет большей уверенности в стабильном приближении инфляции к уровню в 2%», – добавил Пауэлл.

На данный момент ставка находится на уровне 5,25-5,5%.

На рост стоимости золота также оказал влияние тот факт, что компании в США увеличили набор сотрудников в феврале. В частном секторе количество рабочих мест выросло на 140 тысяч в прошлом месяце, в сравнении с 111 тысячами в январе.

Фото: из открытых источников

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

новости Алтайский