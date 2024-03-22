Новый скандал с “Победой”: ветерана ZOV с авиабилетом отказались сажать в самолет

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21 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Авиакомпания “Победа” оказалась в центре очередного скандала. Ветерану СВО отказали в посадке на самолет, несмотря на наличие билета. Проблема возникла на стойке регистрации. Пишет “Царьград”.

Офицер заблаговременно изучил правила авиакомпании и даже пытался зарегистрироваться онлайн, но данная услуга была доступна только тем, кто оплатил выбор места в самолете. Он приехал на очную регистрацию два часа до вылета. Однако, как только очередь дошла до него, начались непонятные ситуации. “Девушка на стойке регистрации сказала о какой-то системной ошибке, из-за которой невозможно произвести регистрацию на рейс, и попросила подождать. Затем она начала звонить в руководство”, – рассказал Фёдор в интервью ИА “Регнум”.

Он не стал ругаться с сотрудниками авиакомпании на стойке регистрации, осознавая, что это не их вина. Он также не смог вернуть деньги за оплаченный номер в гостинице.

Стоит отметить, что это уже второй громкий скандал, связанный с авиакомпанией “Победа” и военнослужащим за последнее время. Недавно военнослужащего Дмитрия пытались высадить из самолета на рейсе Москва – Барнаул после продолжительного лечения в госпитале после ранения. Причиной стало подозрение авиакомпании “Победа” в том, что он курил на борту самолета, хотя никаких доказательств не было найдено. В итоге Дмитрий добрался до Барнаула другим авиарейсом.



Следственный комитет не оставил без внимания этот беспредел.

Фото: EDGAR BRESHCHANOV/GLOBALLOOKPRESS

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Автор: glavred

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Горняк22