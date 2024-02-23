|

23 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Вроде было уже привычным, что если Запад организует диверсию мирового масштаба, то обязательно Россия становится подозреваемой. Это происходит прежде всего потому, что делается это в интересах США. Они используют нынешнее противостояние как удобную палочку-выручалочку.

Однако, в чем заключается опасность для Норвегии? Она заключается в том, что после начала текущего конфликта и взрыва Северных потоков, доля российского газа на европейском рынке упала до 16%. Таким образом, норвежцы забрали мощности наших поврежденных газопроводов. Теперь они поставляют в Европу более половины ее потребности в газе. Фактически, Норвегия заменила Россию, но американцам это не по душе. Ведь они сами продают в Европу свой сжиженный природный газ (СПГ) и им не нужны мощные конкуренты.

У Норвегии есть колоссальные запасы газа в Северном море, основные газодобывающие платформы находятся именно там. В Европе и Америке об этом знают, особенно после того, как в прошлом году на одной из таких платформ, побывали генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вначале ничего необычного в их визите не было, казалось, что они просто осматривают платформу, оценивают ее мощности и договариваются о дополнительных поставках. Такие мысли пришли в голову в первую очередь. Но оказалось, что не все так просто: после их визита норвежские и американские телеканалы активно начали показывать ролики, где видно, как российские подлодки патрулируют в Северном море рядом с газопроводами.

Интересно, что эти ролики сопровождались комментариями о том, что, якобы, российские субмарины появились не просто так, и, скорее всего, планируют провокацию. И делали акцент на том, что необходимо усилить безопасность, ведь речь идет о критической инфраструктуре. Создали ощущение, будто Россия планирует напасть на норвежские газовые месторождения.

Оказалось, что американцы заранее готовились к уничтожению газопроводов Норвегии и обвинению России в этом. У них были основания: ведь российские Северные потоки пережили неудачу, и вот они решили отомстить. Они хитро и лицемерно всё обставили.

Фото: warfiles.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

новости Локтевский