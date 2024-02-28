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Новым начальником омского УМВД стал полковник с Алтая

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Новым начальником омского УМВД стал полковник с Алтая

Вадим Болотов Фото: 04.мвд.рф

Болотов начал службу в правоохранительных органах в 1994 году. С 2020 года он был заместителем министра внутренних дел по Республике Алтай

В Омске представили нового начальника УМВД России по региону. Им станет полковник полиции Вадим Болотов, который раньше был заместителем начальника МВД России по Республике Алтай, сообщает РИА “Омск-информ”.

Пока Болотов будет временно исполняющим обязанности, однако официальная информация о его представлении может появиться уже вскоре.

Взято отсюда

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