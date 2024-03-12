Валерий Глуховских Фото: t.me/solundar

Бывший руководитель аэропорта занимал свой пост с 2016 года. На смену ему пришел первый заместитель гендиректора по производству Валерий Глуховских

В аэропорту Горно-Алтайска появился новый руководитель. С 11 марта им стал Валерий Глуховских, сообщает “Интерфакс”.

Глуховских был первым заместителем гендиректора по производству. Он сменил на посту Сергея Круглова, который руководил предприятием с июля 2016 года.

69-летний Валерий Глуховских в 90-е годы руководил авиапредприятием “Горный Алтай”. В его составе находилось семь аэропортов местных воздушных линий и 12 единиц авиационной техники.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае назначили нового вице-губернатора. Им стал 47-летний Юрий Абдуллаев.

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