Александр Рогов Фото: vk.com/alexandrrogov

Александр Рогов набрал 45% голосов по результатам зрительского голосования. Известно, что ведущего в статусе “защитника” также заменят

Стилист Александр Рогов стал новым ведущим в статусе “обвинителя” в шоу “Модный приговор”. Известно, что он вел последний выпуск программы 14 января, сообщает РБК.

Рогов набрал наибольшее количество голосов среди других претендентов. Среди них были Игорь Верник и Даниил Грачев.

Решение о том, кто будет ведущим в статусе “защитника”, пока не принято. В пробных выпусках на эту роль претендовали писательница и блогер Арина Холина, телеведущая Татьяна Геворкян, шоумен Антон Лаврентьев и певица Мия Бойка.

Напомним, выпуски “Модного приговора” стали вновь выходить с начала 2024 года после длительного перерыва из-за начала СВО.

Взято отсюда