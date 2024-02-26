Поликлинику представили на международной выставке “Россия”. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что в Алтайском крае в лучшую сторону стал меняться сам подход медобслуживанию

Барнаульскую поликлинику №14 отметили на федеральном уровне. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и глава Минздрава России Михаил Мурашко по видеосвязи оценили новый корпус на международной выставке “Россия”.

Можно сказать, что таким образом власти края официально открыли социальный объект. Однако часть оборудования находится еще в стадии подключения, все технические работы обещают завершить в марте.

“70 процентов услуг, которые мы планируем реализовывать в будущем, они работают сейчас в полноценном режиме”, – уточнил главный врач поликлиники Дмитрий Денисов.

Напомним, что поликлиника будет обслуживать жителей Индустриального района. Сегодня в нем проживает порядка 200 тысяч человек.

“Объект построен, и сегодня мы его с большим удовольствием официально запускаем. Первые пациенты уже здесь появились, а число жителей, которые сюда должны были быть приписаны, за время строительства увеличилось уже на 20 процентов”, – заявил губернатор Виктор Томенко.

Новая поликлиника привлекательна не только для пациентов, но и сотрудников. Сюда стремятся попасть на работу специалисты даже из частных медцентров. В обновленном учреждении в ближайшее время планируют трудоустроить еще 60 человек.

Взято отсюда