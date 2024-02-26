Новую барнаульскую поликлинику №14 презентовали на всю страну

Губернатор Виктор Томенко рассказал по видеосвязи из Барнаула о возможностях этого медицинского учреждения в рамках тематического дня «Здоровье» на международной выставке «Россия».

Мероприятия форума национальных достижений вели заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Прежде чем подключиться к видеосвязи, глава региона познакомился с коллективом самой большой в крае поликлиники. К ней приписаны более 120 тысяч человек. Строительство велось с 2020 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Уже сейчас здесь принимают более 2000 пациентов в сутки. По поручению Михаила Мурашко, который дважды бывал здесь ещё во время строительства корпуса, закуплено оборудование для отделения реабилитации. Запустить его планируют в марте. Особое внимание уделят участникам специальной военной операции. Во время прямой линии с Москвой главврач поликлиники Дмитрий Денисов отметил, что здесь сконцентрировано высокотехнологичное оборудование для диагностики и проведения лабораторных исследований.

Эльмира Мальцева

Взято отсюда.

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