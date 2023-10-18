В учреждении будут оказывать медпомощь жителям трех населенных пунктов – это больше 1,5 тысяч человек.

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Раньше амбулатория была в здании бывшей школы 60-х годов постройки. Со временем оно пришло в негодность. Новую амбулаторию начали строить в центре села в мае 2023. И вот, в октябре, почти все готово для приема пациентов. Остались последние штрихи, например, установка компьютеров. Начать регулярный прием обещают уже в начале ноября.

«Это первая врачебная амбулатория у нас в районе такого вида. Имеется полный набор помещений: педиатрическое отделение для детей, взрослое отделение, дневной стационар, смотровой кабинет, акушерско-гинекологической службы и стоматологический. Пока что здесь выездная работа: выезжают врачи из Павловской ЦРБ», — рассказал главный врач Павловской ЦРБ Олег Агеев.

В этом году, благодаря проекту «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение», в Павловском районе построили два медицинских объекта. Это амбулатория в селе Колыванское и ФАП в селе Рогозиха. На эти цели из федерального и краевого бюджетов направили 58 млн рублей.

горняк



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