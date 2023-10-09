«Ну что, доигрались?!» Медведев обратился к НАТО из-за войны в Израиле

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09 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев дал тревожный для НАТО прогноз на фоне событий в Израиле. “Ну что, натовские друзья, доигрались?” – написал он в Telegram. Пишет Царьград.

В частности, Медведев обратил внимание на тот факт, что оружие, которое Североатлантический альянс передавал Киеву, сегодня активно используется в зоне обострения в Израиле.

“Дальше оно, как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках”, – уверен Медведев.

Он напомнил о том, что и раньше коррумпированные власти Украины торговали всем, что получили: “Воровали газ и нефть, продукты, материалы. Воровали всё, что плохо лежит”.

Теперь же и НАТО и их сообщникам придётся туго.

“Дальше будет только хуже. Ждите на чёрном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолёты з Києва”, – подытожил он.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

город Горняк