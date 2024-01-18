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Нюшу заподозрили в разводе с супругом из-за фото без обручального кольца

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Нюшу заподозрили в разводе с супругом из-за фото без обручального кольца

Нюша (Анна Шурочкина) Фото: inst/nyusha_nyusha *

Супруги не делились совместными фотографиями после Нового года, а сам праздник отмечали раздельно. Нюша отправилась в Москву, а ее муж остался в Дубае

Певица Нюша спровоцировала слухи о разводе после публикации фотографии, на которой она не носит обручальное кольцо. Поклонники заговорили о проблемах в семье и вероятном разводе, сообщает MK.ru.

Нюша вместе со своим супругом Игорем Сивовым переехали в Дубай два года назад, где певица родила второго ребенка. На некоторое время она уходила из шоу-бизнеса, однако недавно объявилась со свежей фотографией, на которой заметили отсутствие обручального кольца на ее пальце.

Также известно, что супруги отмечали Новый год раздельно. Нюша отправилась в Москву, а Сивов остался в Дубае. После возвращения певицы домой пара не делилась совместными фотографиями.

Ранее сообщалось, что певец Леонид Агутин поздравил супругу Анжелику Варум с годовщиной отношений после слухов о разводе. В 2022 году певец стал часто выходить в свет без супруги и выпустил песню “Я закрываю между нами дверь”, что спровоцировало домыслы.

*Instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда

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