Она запомнилась зрителям неуемной энергией и очаровательной улыбкой

13 марта 2024, 15:30103Написать комментарий

В начале 2000-х на российском телевидении одна за одной зажигались новые звезды. Молодые, талантливые и дерзкие. Одной из них была и обаятельная Елена Кукарская. Девушка была одной из самых ярких участниц проекта «Фабрика звезд — 5». Поговаривали, что начинающая певица была любимицей Аллы Пугачевой. Ей пророчили успешную карьеру и популярность.

Всё сложилось чуть иначе, но тоже хорошо. Наши коллеги из 72.RU рассказывают, как живет харизматичная блондинка, которая покорила страну своим «Ну что, девчата, по маленькой».

Отличница и активистка

Елена Кукарская родилась в Тюмени в 1983 году. Ее папа работал в нефтегазовой компании, а мама — в школе. Девочка росла примерной: хорошо училась, ходила на спортивные и творческие секции, помогала одноклассникам. Ей всегда нравилось слушать музыку, петь, танцевать.

В школьные годы Елена мечтала стать то историком, то переводчиком. А в итоге оказалась на кафедре режиссуры театрализованных представлений и праздников. В студенческие годы девушка начала покорять сцену: участвовала в конкурсах молодых исполнителей, играла в КВН. Кукарская не раз завоевывала награды и премии на местных фестивалях.

Рискнула и попала на ТВ

Когда Елене был 21 год, она поехала отдыхать на юг. Ее мама узнала, что в проект «Фабрика звезд — 5» проводится кастинг. Она начала уговаривать дочь попробовать свои силы в шоу. Кукарская не особо верила в эту затею, но сразу после отпуска поехала в Москву. Она думала, что родные переоценивают ее возможности, но не хотела их расстраивать.

Девушка прошла два отборочных тура, но осталась незамеченной столичным продюсерами. Елена уже купила обратный билет в Тюмень, но одна случайная встреча всё изменила. Молодая певица решила напоследок прогуляться по Арбату, там она познакомилась с молодым человеком. Она разоткровенничалась с незнакомцем и рассказала ему свою историю. Парень убедил ее попробовать пройти отборочный тур еще раз. Девушка отправилась туда в приподнятом настроении и прошла на проект.

Елена Кукарская пробыла на «Фабрике звезд» три месяца и по итогам зрительского голосования заняла четвертое место. Наставник начинающих артистов Алла Пугачева дала ей прозвище Кука. Девушку так называли еще в школе, и ей это не нравилось. Но возразить звезде она не могла. Кукарская называла Аллу Борисовну своей творческой мамой.

Брать на проект Елену сначала не хотели. Считали, что она неформат. Тогда в моде была болезненная худоба, а девушка имела женственные формы, здоровый румянец и задорную улыбку.

На шоу Кукарская исполнила три сольные песни: «Жу-жу», «Пианист» и «По маленькой». Последняя стала настоящим хитом!

Жизнь после «Фабрики»

На проекте Кукарская пела с Сосо Павлиашвили, с рэпером Серегой и очень популярным в те года Профессором Лебединским. После «Фабрики звезд» она подписала контракт с продюсером Максимом Фадеевым. Во время сотрудничества с ним Елена записала синглы «Мой милый друг» и «Красная смородина». Она также поработала с «шоколадным зайцем» Пьером Нарциссом. Вместе они записали две песни и снялись в клипе. В 2007 году Кукарская появилась в сериале «Любовь — не шоу-бизнес» на канале «Муз ТВ».

В 2009 году контракт с Фадеевым закончился. Кукарская начала строить карьеру по своему видению. В 2010 году она выступала в Ванкувере на XXI зимних Олимпийских играх. В 2011-м у нее состоялись большие гастроли по Европе и США.

Только в 2013 году у Кукарской вышел первый сольный альбом «По маленькой». В него вошли хиты, написанные в период с 2004 года. В это время карьера певицы перестала набирать обороты. В течение следующих лет она выпустит еще несколько песен, ни одна из которых не станет популярной на всю страну. Но Елена продолжала гастролировать с концертами, писать новую музыку.

На телевидении Кукарская почти не появлялась. Ее лишь несколько раз приглашали в ностальгические выпуски ток-шоу, посвященные «Фабрике звезд».

На первом месте — семья

Зато в личной жизни у Елены всё прекрасно! В 2011 году она вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Алексей Крутых. Они познакомились на ее же концерте. А в 2014 году у пары родился сын Федор. Счастливые родители всё еще вместе — уже 13 лет.

Елена любит делиться семейными фото в социальных сетях. Она — счастливая мама, любимая жена и дочь.

Елена Кукарская любит бывать в родной Тюмени, хотя живет в столице. Она приезжает в гости к родным при любой возможности.

— Тюмень, что имею сказать? У нас роман! Я влюблена в этот город! Какая же ты красавица! Ухоженная, модная, продвинутая! Как же мне нравится, как подчеркивают твою историческую ценность, как берегут тебя. Зодчество, набережная, церкви… Спасибо всем причастным к этой красоте! Аж что-то подступает внутри от гордости, — писала она на своей страничке в 2020 году.

Взято Источник

13.03.2024