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Ну очень скользко: только за утро в Бийске произошло восемь ДТП

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Ну очень скользко: только за утро в Бийске произошло восемь ДТП

Две машины сильно пострадали во момент утренних ДТП, среди водителей и пассажиров пострадавших нет

Утро в Бийске не для всех началось благополучно – на дорогах города гололед, по которому машины и люди просто катятся и не могут остановиться. О том, как справляются водители с управлением транспортных средств в такую погоду, поделился Михаил Федоров, руководитель офиса «Авто Эксперт». 

Фото: Михаил Федоров

– За утро произошло всего восемь аварий – это много. Четыре выезда мы оформляли, а еще четыре ДТП – нет, водители просто договорились между собой, решили проблему на месте и разошлись, – рассказывает Михаил. – Две машины получили сильные повреждения: у одной нет боковой части, у второй – задней. Остальные автомобили только немного приткнулись друг к другу из-за невнимательности. Все аварии сегодня обошлись без пострадавших, в отличие от праздничных дней. Основная причина ДТП на сегодня – гололед.

Фото: Михаил Федоров

По данным аваркома, больше всего выездов у них было в Приобскую часть города и по одному –  Зеленка и выезд из города Бийска.

Фото: Михаил Федоров

На сегодняшний день причиной ДТП стала скользкая проезжая часть, которую еще не посыпали песком дорожные службы. Невнимательной водителей, торопливость и их уверенность в собственных силах способны усугубить и без того непростую ситуацию на дорогах. 

Госавтоинспекция МУ МВД России “Бийское” информирует: сегодня, с 12-00 до 17-00 в целях стабилизации обстановки, связанной с аварийностью, на обслуживаемой территории будет проводится профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение правонарушений водителями правил проезда пешеходного перехода, а также нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации пешеходами.

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Взято отсюда

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