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Нумеролог назвала числа, в которые могут рождаться везунчики

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Числа. Нумерология Фото: unsplash.com

Нумеролог уверена, что люди, рожденные в определенные числа, обладают способностью делиться удачей со своими близкими. Также она утверждает, что такие люди обычно счастливы в личной жизни

Нумеролог и психолог Виктория Крылова рассказала, в какие дни родились люди, которых можно назвать везунчиками по жизни. По ее словам, испытания не страшны тем, кто родился 7-го, 16-го и 25-го числа. Об этом сообщает “Москва 24”.

Крылова утверждает, что у людей, родившихся в этих числах, аналитический ум и хорошая интуиция. Кроме того, им часто везет и они делятся удачей с теми, кто рядом. Нумеролог отметила, что такие люди умеют извлекать выгоду из дружбы, но при этом они приветливы и ранимы.

При этом те, кто рожден в эти дни, часто действуют самостоятельно. Крылова уверена, что они очень разборчивы в выборе второй половинки и в первую очередь оценивают недостатки человека. Также нумеролог добавила, что в личной жизни эти люди обычно счастливы.

Ранее астролог Василиса Володина предупредила Стрельцов о возможных неприятностях на работе. По ее словам, их ошибки могут привести к сложным последствиям.

Источник

город горняк
горняк локтевский

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