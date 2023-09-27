Нумерологи назвали даты рождения людей, у которых могут быть особые способности

Астрология. Нумерология Фото: Freepik

Нумерологи считают, что дата рождения может влиять на судьбу и особенности человека. Они назвали шесть дат, в которые могут рождаться “особенные люди”

Нумерологи перечислили даты рождения людей, которые могут обладать сильной интуицией. Эксперты считают, что эти люди также предрасположены к мистическим силам и предсказанию будущего, сообщает SportKP.ru.

Так, рожденные 11 сентября могут обладать способностями, которые связаны с интуицией и высокой чувствительностью. Тех, кто родился 21 декабря, нумерологи назвали обладателями уникальных способностей в области предсказания будущего и целительства.

Утверждается, что 29 февраля, который наступает только один раз в четыре года, рождаются люди со способностями предвидеть будущее. Их во многих культурах связывают с магией и сокровищами. 13 октября могут рождаться носители таинственных сил с сильной интуицией и эмпатией.

Рожденные 7 июля, утверждают нумерологи, могут распознавать скрытые смыслы и знаки вокруг себя. Их возможности проявляются в области медитации и астрологии. А те, кто родились 3 мая, могут быть наделены способностями также и в области таро-гаданий. Эксперты считают, что такие люди обладают хорошей интуицией.

Ранее известный астролог Павел Глоба перечислил годы рождения людей, которым до 21 марта 2024 года будет улыбаться удача. Именно тогда закончится текущий год Павлина.