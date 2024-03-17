Нутрициолог дала советы всем желающим похудеть к лету

Фото: unsplash.com

Важно себя дисциплинировать и настроить на здоровое похудение, а не изнурять тело голоданием и интенсивными тренировками

Сброс до одного килограмма в неделю считается безопасным для здоровья. Выходит, что за два-три месяца реально сбросить от 4 до 12 килограммов в зависимости от метаболизма каждого человека. Психолог и нутрициолог Катерина Кузина рассказала ” Вечерней Москве “, как приобрести красивую фигуру и при этом не потерять здоровье.

Прежде всего, нужно собирать сбалансированные приемы пищи — в тарелке должны быть белки, жиры, углеводы и клетчатка. Лучше готовить по рецептам с недолгой термической обработкой. Рекомендуется снизить калорийность рациона, чтобы потреблять меньше, чем расходовать. Для здорового процесса достаточно сократить калорийность на 500–700 единиц.

08 сентября, 11:30 Психолог-диетолог: чтобы сбросить вес, сначала надо понять – зачем

Какие предубеждения мешают женщинам похудеть и можно ли в одиночку справиться с пищевой зависимостью? Эти вопросы мы задали практикующему психологу-диетологу Николаю Прохорову

Следует помнить о водном балансе, так как жидкость ускоряет метаболизм, улучшает работу пищеварения и хорошо отражается на состоянии кожи. Специалист рекомендует пить не менее полутора литров чистой воды в день, без учета других напитков.

Любые спортивные упражнения сжигают калории, что особенно нужно для стройной фигуры. Желательно ежедневно выделять время для умеренных тренировок, не забывая про кардио и растяжку.

Звучит невероятно, но нужно меньше нервничать. Повышенный уровень стресса может отразиться на гормональной системе, что иногда приводит и к набору веса.

Также необходимо следить за качеством сна, ведь бессонница или тревожный сон могут привести к увеличению аппетита, так как организм будет искать энергию в еде.

А ранее в Роскачестве назвали семь вредных советов о похудении .

Взято отсюда.

алтай 2023 новости , новости района алтай ,