Владимир Путин и Сергей Шойгу Фото: kremlin.ru
Состоялась встреча президента и главы Министерства обороны РФ. Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о ситуации в зоне СВО и взятии Авдеевки
20 февраля Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил ТАСС Дмитрий Песков.
О чем Шойгу доложил Путину
- Российские войска взяли Авдеевку 17 февраля, операция прошла при минимальных потерях, пишет РБК.
- Коксохимический завод в Авдеевке перешел под контроль российских войск, они продолжают двигаться на запад.
- Освобождение Авдеевки было спланировано Генеральным штабом, а подготовка проходила с осени 2023 года, сообщает Ura.Ru.
- Уходя из Авдеевки, солдаты ВСУ оставили много раненых солдат, оружия и заминированных площадей.
Сергей Шойгу Фото: kremlin.ru
- Потери ВСУ под Авдеевкой за 17 и 18 февраля составили 2400 солдат.
- В Крынках (село в Херсонской области) идет зачистка территории.
- В 2023 году почти 540 тысяч человек поступили на военную службу по контракту. По словам Шойгу, это позволило создать две резервные армии и шесть дивизий.
Что сказал Путин
Российский лидер назвал действия ВСУ на левом берегу Днепра безрассудными, пишет “Интерфакс”. А взятие Авдеевки Путин назвал успехом, который нужно развивать.
Взято отсюда