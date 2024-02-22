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О чем Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину: главные тезисы

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О чем Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину: главные тезисы

Владимир Путин и Сергей Шойгу Фото: kremlin.ru

Состоялась встреча президента и главы Министерства обороны РФ. Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о ситуации в зоне СВО и взятии Авдеевки

20 февраля Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил ТАСС Дмитрий Песков.

О чем Шойгу доложил Путину

  • Российские войска взяли Авдеевку 17 февраля, операция прошла при минимальных потерях, пишет РБК.
  • Коксохимический завод в Авдеевке перешел под контроль российских войск, они продолжают двигаться на запад.
  • Освобождение Авдеевки было спланировано Генеральным штабом, а подготовка проходила с осени 2023 года, сообщает Ura.Ru.
  • Уходя из Авдеевки, солдаты ВСУ оставили много раненых солдат, оружия и заминированных площадей.

О чем Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину: главные тезисы

Сергей Шойгу Фото: kremlin.ru

  • Потери ВСУ под Авдеевкой за 17 и 18 февраля составили 2400 солдат.
  • В Крынках (село в Херсонской области) идет зачистка территории.
  • В 2023 году почти 540 тысяч человек поступили на военную службу по контракту. По словам Шойгу, это позволило создать две резервные армии и шесть дивизий.

Что сказал Путин

Российский лидер назвал действия ВСУ на левом берегу Днепра безрассудными, пишет “Интерфакс”. А взятие Авдеевки Путин назвал успехом, который нужно развивать.

Взято отсюда

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